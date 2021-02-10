УНИКС победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

10 февраля УНИКС дома обыграл «Зенит» (59:58) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Джордан Морган сделал «дабл-дабл» — 18 очков и 12 подборов. За 2,2 секунды до конца матча победным броском отметился Джамар Смит.

УНИКС одержал восьмую победу в Единой лиге ВТБ подряд и закрепился на втором месте. «Зенит» потерпел второе поражение в регулярном чемпионате и остался первым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 59:58 (18:22, 13:15, 10:9, 18:12)

У: Морган (18 + 12 подборов), Кэнэн (12).

З: Понитка (17), Гудайтис (15), Риверс (11).