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Сегодня, 20:53

УНИКС обыграл «Парму» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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УНИКС дома обыграл «Парму» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 94:59.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 16 очков. У «Пармы» отличился Джастин Роберсон — 18 очков.

УНИКС ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится в Перми 6 апреля. Начало — 17:30 по московскому времени.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Парма-Пари» (Пермь) — 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13)

3 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 2-0

БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
0
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