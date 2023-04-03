«Зенит» обыграл МБА во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

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«Зенит» дома обыграл МБА во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 87:60.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Сергей Карасев, набравший 15 очков. У МБА отличился Макар Коновалов — 12 очков.

«Зенит» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами пройдет 6 апреля в Москве.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 87:60 (21:17, 25:6, 29:21, 12:16)

3 апреля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Счет в серии: 1-1