Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

17:44

УНИКС одержал победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ — 76:69. Самым результативным игроком стал баскетболист пермяков Адас Юшкявичюс, набравший 23 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 69:76 (21:19, 18:21, 16:21, 14:15)

П: Юшкявичюс (23).

У: Холланд (22), О. Уайт (18), Д. Смит (15).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир