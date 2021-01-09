УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

УНИКС одержал победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ — 76:69. Самым результативным игроком стал баскетболист пермяков Адас Юшкявичюс, набравший 23 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 69:76 (21:19, 18:21, 16:21, 14:15)

П: Юшкявичюс (23).

У: Холланд (22), О. Уайт (18), Д. Смит (15).