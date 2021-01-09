УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
17:44
УНИКС одержал победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ — 76:69. Самым результативным игроком стал баскетболист пермяков Адас Юшкявичюс, набравший 23 очка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 69:76 (21:19, 18:21, 16:21, 14:15)
П: Юшкявичюс (23).
У: Холланд (22), О. Уайт (18), Д. Смит (15).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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