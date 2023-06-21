УНИКС объявил о продлении контракта с центровым Рейнольдсом

УНИКС на официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом.

Новое соглашение 30-летнего американца с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В 43 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Рейнольдс набирал в среднем 13,6 очка, делал 5,5 подбора, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота за 20 минут на площадке.

В прошедшем сезоне УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.