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Сегодня, 18:08

УНИКС объявил о продлении контракта с центровым Рейнольдсом

Мария Гусева
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УНИКС на официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом.

Новое соглашение 30-летнего американца с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В 43 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Рейнольдс набирал в среднем 13,6 очка, делал 5,5 подбора, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота за 20 минут на площадке.

В прошедшем сезоне УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=dzhalen-reynolds-ostaetsya-v-unikse
баскетбол
БК УНИКС
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