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Джеймс и Шенгелия вернулись к тренировкам с ЦСКА, Хэкетт травмировал голеностоп

17:47
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Баскетболисты Майк Джеймс и Торнике Шенгелия вернулись к тренировкам в общей группе ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.

Джеймс вернулся в расположение команды после отъезда в США по семейным обстоятельствам, а Шенгелия восстановился от травмы колена. Сообщается, что защитник армейцев Дэниэл Хэкетт получил травму голеностопа и занимается по индивидуальной программе.

ЦСКА проведет следующий матч на выезде против «Олимпиакоса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-02-25-olympiacos-cska-preview/

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