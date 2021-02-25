Джеймс и Шенгелия вернулись к тренировкам с ЦСКА, Хэкетт травмировал голеностоп

Баскетболисты Майк Джеймс и Торнике Шенгелия вернулись к тренировкам в общей группе ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.

Джеймс вернулся в расположение команды после отъезда в США по семейным обстоятельствам, а Шенгелия восстановился от травмы колена. Сообщается, что защитник армейцев Дэниэл Хэкетт получил травму голеностопа и занимается по индивидуальной программе.

ЦСКА проведет следующий матч на выезде против «Олимпиакоса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 22.00 (мск).