Джеймс и Шенгелия вернулись к тренировкам с ЦСКА, Хэкетт травмировал голеностоп
17:47
Баскетболисты Майк Джеймс и Торнике Шенгелия вернулись к тренировкам в общей группе ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.
Джеймс вернулся в расположение команды после отъезда в США по семейным обстоятельствам, а Шенгелия восстановился от травмы колена. Сообщается, что защитник армейцев Дэниэл Хэкетт получил травму голеностопа и занимается по индивидуальной программе.
ЦСКА проведет следующий матч на выезде против «Олимпиакоса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-02-25-olympiacos-cska-preview/
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