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УНИКС не отпустит Зайцева в сборную на первые игры квалификации ЧМ-2023

12:13
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Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев не сможет помочь сборной России в первых матчах квалификации чемпионата мира-2023.

По информации «СЭ», главный тренер казанцев Велимир Перасович принял решение не отпускать игрока в национальную команду и задействовать его в играх Евролиги (календари турниров пересекаются).

Остальные игроки УНИКСа из расширенного списка Зорана Лукича присоединятся к сборной. Это Георгий Жбанов, Артем Комолов и Евгений Валиев.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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