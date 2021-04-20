УНИКС на своей площадке победил «Парму»

УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке победил «Парму» со счетом 69:51.

Самым результативным стал защитник казанского клуба Джамар Смит, набравший 17 очков.

Казанцы идут на втором месте, «Парма» — восьмая. Обе команды уже вышли в плей-офф.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь) — 69:51 (16:16, 22:20, 11:11, 20:4)