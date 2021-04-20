Агент Паскуаля прокомментировал подписание нового контракта тренера «Зенита»

Агент Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта главного тренера с «Зенитом».

«Зенит» проводит лучший сезон с момента основания этого клуба и подписание нового трехлетнего соглашения с одним из лучших тренеров Европы — амбициозный и логичный шаг со стороны менеджмента клуба. Санкт-Петербург — город с большими баскетбольными традициями. Я рад, что болельщики «Зенита» следующие три года будут наслаждаться игрой своей любимой команды под руководством Паскуаля. Он поможет клубу стабильно выступать на самом высоком уровне», — сказал Михалевский «СЭ»

Испанский специалист возглавил «Зенит» в феврале 2020 года. Под руководством Паскуаля петербургская команда в нынешнем сезоне впервые в истории вышла в плей-офф Евролиги, а также выиграла регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. (Тимур Ганеев)