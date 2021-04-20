ЦСКА и «Зенит» поборются за Брайанта

Сразу несколько клубов Евролиги заинтересованы в атакующем защитнике «Маккаби» Элайдже Брайанте, информирует Basketball Rumors EU. Среди них ЦСКА и питерский «Зенит».

«Брайант из «Маккаби» заинтересовал клубы Евролиги. «Зенит» и ЦСКА — в их числе. Также за ситуацией следят «Анадолу Эфес» и «Баскония», — говорится в сообщении.

26-летний Брайант в этом сезоне провел 16 матчей в Евролиге. Американец в среднем набирал 13,8 очка за матч и делает 3,8 подбора.

«Зенит» и ЦСКА вышли в плей-офф Евролиги. Армейцы сыграют с «Фенербахче», а «Зенит» — с «Барселоной».