УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2022/23.

Казанцы дома обыграли «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии плей-офф — 98:89. Счет в серии до четырех побед стал 4-1.

В составе хозяев самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич — 34 очка. У гостей больше всех набрали Окаро Уайт (21 очко) и Джейлен Барфорд (22 очка).

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.

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Финал

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24)

16 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 4-1.