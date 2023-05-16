Руководство ЦСКА выступает за сокращение бронзовой серии в Единой лиги ВТБ

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что москвичам было сложно собраться на бронзовую серию против «Зенита» после поражения в полуфинале. Руководитель рассказал об этом, отвечая на вопрос нужна в Единой лиге ВТБ серия за третье место?

— Сложный вопрос. Мне часто задавали его на «Финале четырех» Евролиги, когда мы вылетали в полуфинале. — вспомнил Ватутин. — После этого всем очень сложно найти мотивацию, чтобы выйти еще на одну игру. Что касается Лиги ВТБ, то есть аргументы «за» эту серию, есть «против». На мой взгляд, она нужна. Все-таки наше противостояние с «Зенитом» подарило много хороших эмоций. Но, наверное, не из семи матчей. Допустим, из пяти. Потому что обеим командам, которые проиграли свои полуфиналы в решающей седьмой игре, тяжело находить эмоции на борьбу.

Нам совсем не удалась первая домашняя игра с петербургским клубом. После нее у меня состоялся разговор с командой. И я горжусь парнями, что они нашли в себе мотивацию и силы собраться и выиграть медали. Это была серия не сколько за бронзу, сколько за умение держать удар. Это даже больший приз, что команда не расклеилась, одержав четыре победы подряд. Молодцы. И баскетболисты, и тренерский штаб.

Накануне ЦСКА завоевал бронзовые медали, выиграв в пятом матче серии у питерского «Зенита».

Полное интервью Андрея Ватутина «СЭ» здесь