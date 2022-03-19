Итудис: «Более чем убежден, что у Пистиолиса впереди славная карьера»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал новость, что его ассистент Андреас Пистиолис возглавил турецкий «Галатасарай».

«Я лично и все в клубе рады, что Андреасу представилась такая возможность. Генеральный менеджер «Галатасарая» Тургай Зейтингез — наш давний друг, поэтому я рад, что они пришли к соглашению. Андреас был важной частью нашего успеха за последние восемь лет, желаю удачи и здоровья ему и его семье. Более чем убежден, что у Андреаса впереди славная карьера», — приводит слвоа Итудиса сайт ЦСКА.

В «Галатасарае» Пистиолис заменит турецкого наставника Экрема Мемнуна, работавшего с командой с начала нынешнего сезона.