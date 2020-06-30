Стребков остался в «Нижнем Новгороде»

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Стребков переподписал контракт с клубом и останется до конца сезона-2020/21, сообщает сайт нижегородцев.

Воу, кое-кто идет на рекорд! Иван Стребков остается в «Нижнем Новгороде» на следующий сезон. ???



И это будет уже Ванин ШЕСТОЙ год подряд в нашей черно-белой банде. Цифра достойная почтения и уважения — https://t.co/TeDAhhgTJI pic.twitter.com/Rvzxgn393F — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) June 30, 2020

Для 28-летнего Стребкова этот год станет шестым в форме «Нижнего». Это рекорд по количеству проведенных сезонов подряд среди игроков действующего состава.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ, показав статистику в 6,2 очка, 1,7 подбора и 3,9 передачи в 18 матчах.