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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Стребков остался в «Нижнем Новгороде»

30 июня 2020, 17:44
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Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Стребков переподписал контракт с клубом и останется до конца сезона-2020/21, сообщает сайт нижегородцев.

Для 28-летнего Стребкова этот год станет шестым в форме «Нижнего». Это рекорд по количеству проведенных сезонов подряд среди игроков действующего состава.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ, показав статистику в 6,2 очка, 1,7 подбора и 3,9 передачи в 18 матчах.

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32242

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