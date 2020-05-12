Sportando: «Зенит» не делал предложения Калатесу

«Зенит» не предлагал контракт разыгрывающему «Панатинаикоса» Нику Калатесу, утверждает в Twitter журналист Sportnado Эмилиано Карчиа.

Клуб из Санкт-Петербурга еще не знает бюджета на следующий сезон и ни с кем из игроков не разговаривал по поводу соглашений на будущий год.

Калатес уже выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ он в среднем набирал по 14,1 очка за игру.

В составе «Панатинаикоса» Калатес становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году.