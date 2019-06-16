Шелекето покидает УНИКС по истечению контракта

Форвард Максим Шелекето покидает УНИКС по истечению срока контракта, информирует официальный сайт казанского клуба.

Игрок перешел в УНИКС из "Автодора" в 2018 году. В минувшем сезоне 32-летний Шелекето провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 4 очка и делал 1,1 подбора.

– Мы благодарим его за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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