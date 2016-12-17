18:30 17 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Мокин: "УНИКС – команда Евролиги, этим все сказано"

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Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин после поражения в домашнем матче Единой лиги ВТБ от УНИКСа (77:84) поблагодарил своих подопечных, которые смогли навязать казанцам борьбу. По словам Мокина, на итоговом результате сказался более высокий класс гостей.

– Играли с очень сильным соперником, обладающим хорошим набором игроков, хорошим тренером, – приводит официальный сайт турнира слова Мокина. – УНИКС – команда Евролиги, этим все сказано. Мы сумели навязать казанцам борьбу, за что большое спасибо ребятам. Более высокий класс соперников сказался на итоговом результате. Уступили в борьбе, как это часто бывает. Почему не играл Миннерат? У него небольшая травма. Приняли решение не усугублять ее и дать Нику отдохнуть.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/klimenko-vernulsya-v-saratov-i-pobedil/

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