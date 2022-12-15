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Сегодня, 17:52

Сергей Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ готова принять сербские и турецкие клубы

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью сербскому изданию Mozzart Sport рассказал, что турнир готов к расширению за счет иностранных клубов.

«Мы готовы к расширению, — подчеркнул функционер. — Сербские клубы, турецкие клубы, «Партизан», «Црвена Звезда», мы вам всегда рады! Надеемся на перемены в будущем, и готовы встретить эти команды с распростертыми объятиями».

Также Кущенко отметил, что клубы Единой лиги ВТБ могут вернуться в еврокубки со следующего сезона.

«Мы должны снова поговорить в июне на эту тему, — рассказал Кущенко. — У нас есть три-четыре команды высокого уровня с отличными игроками и качественными тренерами. Есть несколько клубов с очень хорошими перспективами, где основное внимание уделяется молодым игрокам. Например, МБА, в котором представлены только российские игроки и нет иностранцев. Это очень хороший проект по развитию местных талантов».

В сезоне-2020/21 от Единой лиги ВТБ в еврокубках играло сразу девять клубов.

Сергей Кущенко
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