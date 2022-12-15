Райкович назвал задачи ЦСКА на матч с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Локо» — хорошая команда с глубоким составом, которая играет жестко. Недавно они добавили двух новых игроков, Грэя и Хортона, и мы ожидаем, что они выйдут на площадку против нас. Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах, а также сдержать их на подборах в нападении", — приводит слова Райковича сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» пройдет в пятницу, 16 декабря. Начало — в 19.30 мск.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает первое место. «Локомотив-Кубань» находится на пятой позиции.