Сергей Карасев: «Старались и бились до последнего владения»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал поражение от ЦСКА (78:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Тяжелая игра получилась, но интересная для болельщиков. Мы старались и бились до последнего владения. Шансы победить были до последней секунды, все ребята, которые только приехали, выложились по максимуму. Готовимся к тяжелому матчу против УНИКС.

У нас с игроками сложились отличные отношения и хорошая сыгранность, поэтому даже после такого перерыва мы прекрасно друг друга понимаем. Мы рады, что игроки вернулись и будут играть друг за друга, и поддерживать друг друга", — цитирует пресс-служба клуба Карасева.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА идет на втором месте, одержав 13 побед в 16 матчах. «Зенит» располагается на третьей строчке: 11 побед в 15 играх.