Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (78:79) могла победить любая команда.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Это был тот матч, в котором могли победить обе команды. В целом это был хороший матч, который предрешил один подбор. В этом компоненте нам не удалось реализоваться в этой встрече.

Это была очень непростая игра: не все единоборства мы контролировали, не все в защите получалось, были проблемы с потерями. Еще раз повторю, что в этой игре могли победить обе команды. В баскетболе тренеры не могут говорить про вещи, которые не поддаются контролю. Мы работаем и готовимся к следующему матчу", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА идет на втором месте, одержав 13 побед в 16 матчах. «Зенит» располагается на третьей строчке: 11 побед в 15 играх.