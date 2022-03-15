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Сегодня, 20:13

Алан Уильямс покинул «Локомотив-Кубань» по семейным обстоятельствам

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой Алан Уильямс принял решение покинуть «Локомотив-Кубань» по семейным обстоятельствам, сообщает сайт клуба.

Уильямс подписал контракт с «Локо» перед началом сезона-2019/20. Американский центровой практически сразу стал одним из лидеров команды, а по статистическим показателям прочно занял место в числе лучших игроков всей Единой лиги ВТБ. В этом турнире в составе «Локо» он провел 31 матч, в которых в среднем набирал 13,5 очка и делал 10,3 подбора.

Мистер «дабл-дабл» был признан MVP месяца Единой лиги в ноябре 2020-го. В том же месяце игрок получил тяжелую травму, из-за которой был вынужден пропустить остаток сезона.

Источник: https://lokobasket.com/news/183250/
БК Локомотив-Кубань
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