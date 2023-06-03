Сергей Иванов прокомментировал результаты ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов прокомментировал результаты армейской команды в Единой лиге ВТБ.

ЦСКА не выигрывал турнир последние два года. В сезоне-2021/22 московский клуб в финале проиграл «Зениту», а в сезоне-2022/23 завоевал бронзовые медали. До этого ЦСКА 9 раз подряд брал главный трофей.

— В Единой лиге ВТБ теперь нет постоянства «наверху»?

— Нет, в Единой лиге ВТБ сейчас полный порядок. Полное отсутствие судейских скандалов и уголовных дел на игроков у нас в чемпионате. Не буду клуб называть — сами знаете.