Арсич стал новым главным тренером «Енисея»

«Енисей» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Йовицы Арсича. С 54-летним сербским специалистом заключен контракт на сезон-2022/23.

«Я впервые буду возглавлять команду Единой Лиги ВТБ, но я слежу за чемпионатом с начала его создания. Надеюсь, что у нас с «Енисеем» будет качественный и интересный сезон. Решение не было трудным, мой коллега, Стеван Караджич, дал очень хорошие рекомендации о красноярском клубе. О самой игре поговорим позже, сейчас мы находимся в процессе формирования команды», — отметил Арсич.

Ранее специалист работал с «Черкасскими Мавпами» (Украина), «Струмицей» (Македония), «Здравльем» (Сербия), «Лавови» (Сербия), «Лукойлом-Академиком» (Болгария), «Питешти» (Румыния), «Борац» (Сербия).

В начале апреля «Енисей» покинул главный тренер Дражен Анзулович. Он продолжит карьеру в «Самаре».