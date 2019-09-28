Сергей Иванов объяснил свою критику футбольных фанатов

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева. Ранее Иванов высказался за возвращение пива на баскетбольные матчи, заявив, что на них нет «фанатов-дебилов как на футболе, которые все портят». Лебедева возмутили слова Иванова, и он написал в Twitter: «Нельзя оскорблять людей, даже если ты Сергей Иванов».

— Я не смотрю соцсети, но мне сообщили о высказываниях депутата Лебедева. Я удивлен, что депутат Лебедев не понимает смысловой и семантической разницы между словами «болельщик» и «фанат», — цитирует matchtv.ru Иванова. — Болельщиков у нас миллионы, и в основном футбольных, потому что футбол — спорт номер 1 в стране. Я и сам являюсь футбольным болельщиком, никогда этого не скрывал, я много лет болею за ЦСКА, часто хожу на футбол, на хоккей, а не только на баскетбол.

Болельщиков — подавляющее большинство. Фанатов, которые хулиганят на футбольных аренах — очень мало. Но когда они используют пиротехнику, громкие матерные кричалки, поджигают кресла — они, конечно, наносят большой вред футболу. А штрафуются за это клубы, которые не виноваты. Надеюсь, депутат Лебедев знает, что сейчас практически после каждого тура РФС накладывает штрафы на клубы за поведение их фанатов. К счастью, таких проявлений становится меньше, и прошедший в России чемпионат мира по футболу доказал, что мы можем проводить соревнования без этих негативных, уродливых явлений. Фанатам не интересен спорт, не интересен результат. Им главное — самовыразиться, похулиганить. И в последние годы МВД заводит так называемые черные списки, в которых уже несколько тысяч человек. Вот это и есть фанаты-дебилы. Они отталкивают нормальных людей от того, чтобы ходить на футбол с семьями, с детьми. Конечно, нормальному человеку это неприятно.

Вообще я употребил ту фразу в привязке к возможному возвращению пива на спортивные арены. Вот именно из-за этих дебилов пиво не возвращается. И эти дебилы подводят не только футбол, но и все остальные виды спорта: баскетбол, хоккей и другие — где таких проявлений, к счастью, нет. Там другая культура боления, я именно этими словами все и сказал. Так что извиняться мне не перед кем: перед дебилами я извиняться не буду, а болельщиков я и не оскорблял.