Римас Куртинайтис: «Пару раз убегали вперед, но соперник вернулся в игру»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итог встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (103:100).

— В первую очередь я рад, что мы победили, хотя игра была сложной, — приводит слова тренера официальный сайт «Химок». — Мы были несобранными, но в конце сыграли на мастерстве и выиграли.

Хотел бы отдать должное «Парме» и тренеру Максвитису за хорошо подготовленную игру и отличную борьбу, которую они показали. Мы пару раз убегали вперед, но соперник вернулся в игру, и борьба шла до самого конца. Также хотел бы отметить Адаса Юшкевичюса, которого мы не смогли сдержать. Он забил нам 37 очков, и все они были рабочими. Он показал хороший класс. Тем не менее, мы выиграли. Смотрим в будущее.

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