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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Римас Куртинайтис: «Очень хорошая победа»

23:13
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (86:78).

«Очень рад, что выиграли, потому что мы победили чемпиона Евролиги и Единой лиги ВТБ, — цитирует тренера сайт «Химок». — Это очень хорошая победа. В данный момент у нас много проблем, ситуация с выигрышами не в полном порядке, особенно после всех болезней и травм. Сегодня мы играли так, как хотели, сделали всего восемь потерь, сыграли тактически грамотно на сильного человека, искали слабые стороны в защите ЦСКА и через них били. Стратегически все было правильно, исполнение хорошее, в итоге очень хорошая победа».

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/november/873/

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