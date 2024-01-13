Райкович — о матче с «Локомотивом»: «Под давлением соперника игроки ЦСКА начали совершать много ошибок»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о причинах поражения команды в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (85:89).

«Поздравления «Локо» с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите — вот главные факторы, повлиявшие на результат. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Райковича.

ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву». Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 18 победами в 21 игре. Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате подряд и занимает 4-е место в таблице (16 побед в 22 матчах).