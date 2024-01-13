Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:46

Райкович — о матче с «Локомотивом»: «Под давлением соперника игроки ЦСКА начали совершать много ошибок»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о причинах поражения команды в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (85:89).

«Поздравления «Локо» с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите — вот главные факторы, повлиявшие на результат. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Райковича.

ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву». Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 18 победами в 21 игре. Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате подряд и занимает 4-е место в таблице (16 побед в 22 матчах).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-vs-tsska-zhara-v-yanvare-anshlag-30-ochkov-akun-persella-i-pobeda-krasnodara/
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
0
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Маск назвал беспределом смерть на Украине журналиста из США Лиры
Полковник ВСУ в запасе назвал провалом соглашение Украины с Великобританией
В Wildberries прокомментировали отсутствие разрешения на ввод склада в эксплуатацию
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Локомотива» Секулич: «Горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника, как ЦСКА»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости