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Сегодня, 18:30

Тренер «Локомотива» Секулич: «Горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника, как ЦСКА»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:85).

«Для нас это очень важная победа. И с турнирной точки зрения, и потому, что сегодня мы играли перед полной ареной — мы счастливы порадовать наших болельщиков, которые сегодня собрались в таком количестве. Все знают уровень ЦСКА, так что я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника. Я совру вам, если я скажу, что я не рад победе и не горжусь ребятами. Но нельзя позволить себе думать, что мы уже добились чего-то важного. Сезон продолжается, имеет значение только то, как мы будем играть в конце сезона и на каком итоговом месте окажемся», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Секулича.

ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву». Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 18 победами в 21 игре. Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате подряд и занимает 4-е место в таблице (16 побед в 22 матчах).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-vs-tsska-zhara-v-yanvare-anshlag-30-ochkov-akun-persella-i-pobeda-krasnodara/
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