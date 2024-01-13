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Сегодня, 19:57

УНИКС проиграл «Парме», потерпев второе поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС дома уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ — 70:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Айзея Риз, набравший 28 очков. Лучшим у казанцев был Ненад Димитриевич (21 очко, 3 подбора и 7 голевых передач)

УНИКС потерпел второе подряд поражение. Команда занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Парма» идет шестой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Парма-Пари» (Пермь) — 70:72 (17:21, 13:11, 19:22, 21:18)

13 января. Казань. «Баскет-Холл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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