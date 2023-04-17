Райкович признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23

Эмил Райкович, возглавляющий ЦСКА, признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба лиги.

Райкович возглавляет ЦСКА с июня 2022 года. В нынешнем сезоне под руководством 44-летнего македонского специалиста ЦСКА одержал 30 побед в 32 матчах и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги. В первом раунде плей-офф армейцы обыграли «Автодор» (3-0), а в полуфинальной серии встречаются с «Локомотивом-Кубань».

Также ЦСКА установил 5 рекордов лиги: лучший старт сезона (24 победы), самая длинная победная серия (24 выигранных матча подряд), 30 побед в одном регулярном чемпионате, 14 матчей с 100 или больше набранными очками и лучшая результативность в регулярном чемпионате (95,6 очка в среднем за игру).