Президент УНИКСа рассказал о поиске нового главного тренера

Президент УНИКСа Евгений Богачев назвал критерии, по которым клуб ищет нового главного тренера. Димитрис Прифтис, отработавший в Казани последние четыре сезона, покинул команду и ушел в «Панатинаикос».

«Пока мы ждали решение Прифтиса ряд кандидатов, которые нас интересовали, уже нашли работу, — подчеркнул «СЭ» президент УНИКСа. — Мы в сложном положении. Все-таки нам играть в Евролиге. Поэтому нужен специалист с большим опытом в этом турнире, желательно с победным. Таких немного на рынке, надеюсь, что в ближайшие дни что-то решится».

Ранее в СМИ сообщалось, что главным кандидатом на замену Прифтису является сербский тренер Саша Джорджевич.

«У нас есть ряд кандидатов, но нужен один, — заявил Богачев. — Плюс не забывайте, что у нас ограниченный бюджет. Посмотрим, с кем в итоге удастся договориться. Больше ничего сказать не могу».

Джорджевич последние два сезона провел во главе «Виртуса», который в сезоне-2020/21 привел к победе в серии А.