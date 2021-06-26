Президент УНИКСа рассказал о поиске нового главного тренера
Президент УНИКСа Евгений Богачев назвал критерии, по которым клуб ищет нового главного тренера. Димитрис Прифтис, отработавший в Казани последние четыре сезона, покинул команду и ушел в «Панатинаикос».
«Пока мы ждали решение Прифтиса ряд кандидатов, которые нас интересовали, уже нашли работу, — подчеркнул «СЭ» президент УНИКСа. — Мы в сложном положении. Все-таки нам играть в Евролиге. Поэтому нужен специалист с большим опытом в этом турнире, желательно с победным. Таких немного на рынке, надеюсь, что в ближайшие дни что-то решится».
Ранее в СМИ сообщалось, что главным кандидатом на замену Прифтису является сербский тренер Саша Джорджевич.
«У нас есть ряд кандидатов, но нужен один, — заявил Богачев. — Плюс не забывайте, что у нас ограниченный бюджет. Посмотрим, с кем в итоге удастся договориться. Больше ничего сказать не могу».
Джорджевич последние два сезона провел во главе «Виртуса», который в сезоне-2020/21 привел к победе в серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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