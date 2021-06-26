Президент УНИКСа назвал главную причину ухода Прифтиса
Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о деталях ухода главного тренера Димитриса Прифтиса. Тренер только в пятницу, 25 июня сообщил руководству казанского клуба о своей окончательном решении.
— Мы хотели, чтобы Прифтис остался, — отметил «СЭ» Евгений Богачев. — В его контракте была опция выхода с нашей стороны, и со стороны тренера. Он ей воспользовался. К сожалению, это решение немного затянулось. Изначально мы договорились что он подумает 3-4 дня, но только вчера сообщил нам о своем решении. Возможно, стоило улучшить наше предложение, но у нас ограничен бюджет. Увы. Главная причина ухода Димитриса — семейные обстоятельства. У него там жена, дочь. Его тянуло на родину.
При этом руководитель казанского клуба отметил достижения Прифтиса.
— В прошедшем сезоне мы вышли в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка, — добавил Евгений Богачев. — Это большое достижение и в этом большая заслуга Прифтиса.
Сегодня Димитрис Прифтис подписал трехлетний контракт с «Панатинаикосом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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