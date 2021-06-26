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УНИКС объявил об уходе Прифтиса с поста главного тренера команды

14:13
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УНИКС объявил об уходе Димитриса Прифтиса с поста главного тренера команды.

Специалист возглавлял казанцев с 2017 года. 52-летний грек сменил российский клуб на «Олимпиакос», который он будет тренировать с сезона-2021/22.

Публикация от БК УНИКС Казань (@unicsbasket)

В сезоне-2020/21 УНИКС под руководством Прифтиса стал серебряным призером Единой лиги ВТБ и Еврокубка.

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Иван Торопцев все материалы автора
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