Спортивный директор «Зенита» рассказал о потенциале команды в новом сезоне
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос в интервью «Известиям» прокомментировал обновленный состав сине-бело-голубых.
— Что вы скажете про нынешний ростер «Зенита»?
— У нас новая команда плюс проблемы с травмами. Наш основной разыгрывающий Шабазз Напьер травмирован, Дима Кулагин — важный игрок, но тоже не мог принимать участие в матчах. Все игроки, особенно новые, стараются сделать свою работу по максимуму, поэтому мы и одержали важные победы. Мы не хотим просто выстрелить один раз и угаснуть. Большие команды строятся постепенно, для этого необходимо время. Мы на правильном пути.
— Игорь Вольхин набрал 21 очко в матче с «Локомотивом-Кубань» — что можете сказать про него?
— Для меня выступление Игоря не стало сюрпризом. Если мы хотим быть большой командой, то в каждой игре тот или иной баскетболист будет показывать класс. Всегда легче иметь в составе одну большую звезду, которая будет забрасывать по 25 очков в каждой игре, пока все остальные будут работать на эту звезду. Но это вряд ли принесет титулы. Большой команде важны все игроки ростера. Когда у тебя десять исполнителей высшего уровня, то легче достигать высочайших результатов, чем если у тебя два таких игрока. Это простая математика.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1247891/timur-ganeev-anna-zaloznova/my-ne-khotim-prosto-vystrelit-odin-raz-i-ugasnut
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