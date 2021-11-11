Спортивный директор «Зенита» рассказал о потенциале команды в новом сезоне

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос в интервью «Известиям» прокомментировал обновленный состав сине-бело-голубых.

— Что вы скажете про нынешний ростер «Зенита»?

— У нас новая команда плюс проблемы с травмами. Наш основной разыгрывающий Шабазз Напьер травмирован, Дима Кулагин — важный игрок, но тоже не мог принимать участие в матчах. Все игроки, особенно новые, стараются сделать свою работу по максимуму, поэтому мы и одержали важные победы. Мы не хотим просто выстрелить один раз и угаснуть. Большие команды строятся постепенно, для этого необходимо время. Мы на правильном пути.

— Игорь Вольхин набрал 21 очко в матче с «Локомотивом-Кубань» — что можете сказать про него?

— Для меня выступление Игоря не стало сюрпризом. Если мы хотим быть большой командой, то в каждой игре тот или иной баскетболист будет показывать класс. Всегда легче иметь в составе одну большую звезду, которая будет забрасывать по 25 очков в каждой игре, пока все остальные будут работать на эту звезду. Но это вряд ли принесет титулы. Большой команде важны все игроки ростера. Когда у тебя десять исполнителей высшего уровня, то легче достигать высочайших результатов, чем если у тебя два таких игрока. Это простая математика.