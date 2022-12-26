Агент Базаревича: «У тренера есть план, как вывести «Самару» из кризиса»

Официальный представитель главного тренера «Самары» Сергея Базаревича Обрад Фимич объяснил последние неудачи команды. В последних 10 играх Единой лиги ВТБ новичок турнира потерпел восемь поражений, опустившись на девятое место.

«Команда действительно попала в игровой кризис или как говорят в НБА для новичков they hit the Wall, — отметил в интервью «СЭ» Обрад Фимич. — Но у этого есть объективные причины, которые сложно увидеть, если не находишься внутри коллектива. Для начала хотел бы напомнить, что «Самара» проводит первый сезон в Единой лиге ВТБ, а первый год после повышения в классе всегда непростой.

Да, после проведенной селекции у многих были высокие ожидания. Летом клуб подписал несколько игроков, сделавших себя имя в европейском баскетболе. Но стоит оговориться, напомнив, что это межсезонье было особенным для всех российских клубов. Даже топ-клубы с серьезными бюджетами зачастую не могли договориться с теми баскетболистами, которых хотели.

Поэтому выбор «Самары» пал на ветеранов, прошедших свой пик. Риверсу, Томасу, Найту, Теодору, Эннису за 30. С другой стороны, есть российские молодые ребята, которые до этого практически не получали игровое время у других тренеров в клубах Единой лиги. Была надежда, что симбиоз опыта и молодости сработает и клуб будет демонстрировать стабильные результаты на новом для себя уровне. Пока эта концепция не работает, но команда подтянется и точно прибавит во второй половине чемпионата».