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Сегодня, 12:41

«Зенит» расторг контракт с американским защитником Томассоном

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» расторг контракт с защитником Джо Томассоном по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Американец пополнил состав сине-бело-голубых летом 2022 года. 29-летний защитник в текущем сезоне Единой лиги ВТБ сыграл за «Зенит» 14 матчей, набирая в среднем 5,1 очка, 1,6 подбора и 2 передачи за 15,3 минуты на площадке.

Ранее СМИ сообщали, что Томассон входит в сферу интересов испанской «Жироны».

Источник: https://t.me/zenitbc/2465
БК Зенит
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