«Зенит» расторг контракт с американским защитником Томассоном

«Зенит» расторг контракт с защитником Джо Томассоном по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Американец пополнил состав сине-бело-голубых летом 2022 года. 29-летний защитник в текущем сезоне Единой лиги ВТБ сыграл за «Зенит» 14 матчей, набирая в среднем 5,1 очка, 1,6 подбора и 2 передачи за 15,3 минуты на площадке.

Ранее СМИ сообщали, что Томассон входит в сферу интересов испанской «Жироны».