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Сегодня, 15:15

Агент Базаревича сравнил положение «Самары» с несколькими участниками Евролиги

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Официальный представитель главного тренера «Самары» Сергея Базаревича Обрад Фимич напомнил про сложный календарь клуба в ноябре–декабре, сравнив положение команды с несколькими участниками Евролиги.

«Слышу комментарии «экспертов» о том, что тренерский штаб и игроки не дорабатывают в матчах, а как следствие, — и на тренировках. Реальность же такова, что тренировочного процесса просто нет. В ноябре у Базаревича была возможность провести четыре полноценные тренировки, в декабре — пять. В команде очень много травмированных, поэтому занятия часто проходят с участие 7-9 игроков. Перед кубковой игрой с «Химками» практически вся команда заболела гриппом. Плюс у «Самары» очень тяжелый календарь. В последних девяти играх клуб семь раз играл на выезде, что бы было не просто и лидеров турнира. Постоянные перелеты, травмы, болезни, привели к функциональной яме.

Понятно, что сейчас любые аргументы будут звучать как оправдания. Но самое важное, что у Сергея и его тренерского штаба есть план, как выйти из сложившейся ситуации. Если посмотреть на Евролигу, лучший турнир Старого света, то там можно найти аналогии. У «Милана» было девять поражений подряд, у «Фенербахче» — пять, у «Виртуса» — четыре. И что, там слабые тренера? Нет там руководят сливки тренерского цеха Европы. Сергей Базаревич хороший тренер, на протяжении пяти лет возглавлявший сборную России. Небольшая пауза в чемпионате позволит самарцам прийти в себя, подлечить болячки, и постараться пройти второй этап чемпионата с совершенно другим настроением. Есть уверенность, что «Самара» выйдет в плей-офф», — сказал «СЭ» Фимич.

В январе «Самара» сыграет с «Астаной», «Автодором», УНИКСом и «Минском».

БК Самара
Сергей Базаревич
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