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Сегодня, 17:56

Руженцев, Рейнольдс и Маркел Джонсон отказались от участия в данк-контесте на Матче звезд Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Стали известны участники конкурса по броскам сверху на Матче всех звезд-2024 Единой лиги ВТБ. Ими стали Би Джей Джонсон («Парма»), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Брэндон Гарретт («Автодор») и Евгений Белянков («Енисей»).

Интересно, что если в конкурсе трехочковых хотели участвовать многие баскетболисты турнира (в том числе и Кайл Курич, но он не знал об этой опции и заранее купил билеты, чтобы навестить семью в Барселоне в эти дни), то в данк-контесте нашлось много игроков, которые решили отклонить приглашение по тем или иным причинам (включая травмы и повреждения).

Как стало известно «СЭ», это Уилл Бартон, Маркелл Джонсон (финалист данк-контеста-2023), Девин Дэвис, Даниил Коско, Дмитрий Кулагин, Луи Лабери, Джувэн Морган, Александр Петенев (победитель данк-контеста-2020), Самсон Руженцев (победитель данк-контеста-2023), Джален Рейнольдс, Винс Хантер, Джавонтэ Хокинс, Ройс Хэмм, Октавиус Эллис и Кэмерон Янг.

Матч звезд пройдет 18 февраля в Москве.

Баскетбол
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