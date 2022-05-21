Пашутин объяснил, за счет чего ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии

Серебряный призер чемпионата мира Евгений Пашутин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (83:59) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, сегодня ЦСКА показал цепкую защиту. Они с первых минут защищались на периметре, на игроке с мячом, контролировали соперников, и Никола Милутинов доминировал на подборе. Армейцы сегодня здорово сыграли в защите и в нападении, показали высочайший уровень игры. Думаю, ЦСКА заслуженно победил.

Думаю, «Зенит» сможет оправиться после этого матча. Если помните, первый матч в полуфинальной серии они тоже проиграли. Игроки немного добавят, и будет серия очень интересная», — цитирует ТАСС Пашутина.

Второй матч в серии до четырех побед пройдет в Москве 22 мая.