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Сегодня, 00:28

Пашутин объяснил, за счет чего ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира Евгений Пашутин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (83:59) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, сегодня ЦСКА показал цепкую защиту. Они с первых минут защищались на периметре, на игроке с мячом, контролировали соперников, и Никола Милутинов доминировал на подборе. Армейцы сегодня здорово сыграли в защите и в нападении, показали высочайший уровень игры. Думаю, ЦСКА заслуженно победил.

Думаю, «Зенит» сможет оправиться после этого матча. Если помните, первый матч в полуфинальной серии они тоже проиграли. Игроки немного добавят, и будет серия очень интересная», — цитирует ТАСС Пашутина.

Второй матч в серии до четырех побед пройдет в Москве 22 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14690009
БК Зенит
БК ЦСКА
Евгений Пашутин
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