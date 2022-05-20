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Сегодня, 23:30

Кулагин: «В первой четверти с ЦСКА «Зенит» совершил большое количество потерь, что и стало причиной поражения»

Защитник «Зенита» Кулагин назвал главную причину поражения команды от ЦСКА в первом матче финальной серии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин оценил игру команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (59:83).

«Баскетбол — это игра ошибок, сегодня в первой четверти мы совершили большое количество потерь, что, вероятно, и стало причиной нашего поражения в дальнейшем. Мы не смогли найти свою игру и наше нападение не показало свою эффективность. Нам предстоит долгая серия, поэтому фокус именно на ней. В семиматчевой серии совсем другая стратегия. Уверен, что тренеры прекрасно знают, что нужно делать в таких сериях. Все мы хотим побеждать», — приводит слова Кулагина сайт «Зенита».

ЦСКА вышел вперед в финальной серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в Москве 22 мая.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5971
БК Зенит
БК ЦСКА
Дмитрий Кулагин
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