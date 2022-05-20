Кулагин: «В первой четверти с ЦСКА «Зенит» совершил большое количество потерь, что и стало причиной поражения»

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин оценил игру команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (59:83).

«Баскетбол — это игра ошибок, сегодня в первой четверти мы совершили большое количество потерь, что, вероятно, и стало причиной нашего поражения в дальнейшем. Мы не смогли найти свою игру и наше нападение не показало свою эффективность. Нам предстоит долгая серия, поэтому фокус именно на ней. В семиматчевой серии совсем другая стратегия. Уверен, что тренеры прекрасно знают, что нужно делать в таких сериях. Все мы хотим побеждать», — приводит слова Кулагина сайт «Зенита».

ЦСКА вышел вперед в финальной серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в Москве 22 мая.