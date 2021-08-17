«Автодор» подписал контракт с экс-игроком «Зенита» Скраббом
«Автодор» подписал однолетний контракт с экс-игроком «Зенита» Филипом Скраббом, сообщает сайт клуба.
28-летний баскетболист ранее уже играл в Единой лиге ВТБ в составе питерского «Зенита», также в его активе выступления за АЕК (Греция), «Эстудиантес» (Испания), «Скайлайнерс» (Германия), в составе которого Скрабб стал обладателем Кубка ФИБА-Европа 2015/16.
Прошлый сезон защитник провел во французском «Лиможе», где в 22 играх национального чемпионата набирал 12,3 очка, 4,5 ассиста, и 2,5 подбора в среднем.
Кроме того, с 2015 года Филип является игроком сборной Канады, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Америки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю