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«Автодор» подписал контракт с экс-игроком «Зенита» Скраббом

16:00
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«Автодор» подписал однолетний контракт с экс-игроком «Зенита» Филипом Скраббом, сообщает сайт клуба.

28-летний баскетболист ранее уже играл в Единой лиге ВТБ в составе питерского «Зенита», также в его активе выступления за АЕК (Греция), «Эстудиантес» (Испания), «Скайлайнерс» (Германия), в составе которого Скрабб стал обладателем Кубка ФИБА-Европа 2015/16.

Прошлый сезон защитник провел во французском «Лиможе», где в 22 играх национального чемпионата набирал 12,3 очка, 4,5 ассиста, и 2,5 подбора в среднем.

Кроме того, с 2015 года Филип является игроком сборной Канады, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Америки.

Дополнительная информация:

https://vk.com/bcavtodor

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Иван Шитик все материалы автора

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