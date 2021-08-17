«Автодор» подписал контракт с экс-игроком «Зенита» Скраббом

«Автодор» подписал однолетний контракт с экс-игроком «Зенита» Филипом Скраббом, сообщает сайт клуба.

28-летний баскетболист ранее уже играл в Единой лиге ВТБ в составе питерского «Зенита», также в его активе выступления за АЕК (Греция), «Эстудиантес» (Испания), «Скайлайнерс» (Германия), в составе которого Скрабб стал обладателем Кубка ФИБА-Европа 2015/16.

Прошлый сезон защитник провел во французском «Лиможе», где в 22 играх национального чемпионата набирал 12,3 очка, 4,5 ассиста, и 2,5 подбора в среднем.

Кроме того, с 2015 года Филип является игроком сборной Канады, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Америки.