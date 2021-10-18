ЦСКА на выезде обыграл «Парму»
«Парма» уступила ЦСКА (60:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Иффе Лундберг, который набрал 16 очков. У «Пармы» лучшим снайпером стал Марекс Мейерис — 10 очков.
ЦСКА одержал третью победу и занимает первое место. «Парма» на третьей позиции.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 60:82 (16:25, 11:12, 10:19, 23:26)
18 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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