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ЦСКА на выезде обыграл «Парму»

18:55
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«Парма» уступила ЦСКА (60:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Иффе Лундберг, который набрал 16 очков. У «Пармы» лучшим снайпером стал Марекс Мейерис — 10 очков.

ЦСКА одержал третью победу и занимает первое место. «Парма» на третьей позиции.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 60:82 (16:25, 11:12, 10:19, 23:26)

18 октября.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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