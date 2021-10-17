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Карасев назвал Вольхина героем матча с «Локомотивом»

17:07
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Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал крупную выездную победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ (106:79).

«Сегодня ребята все выложились, — отметил «СЭ» Сергей Карасев. — Хорошо сыграли, особенно в защите. У «Локо» получилось выровнять игру, но затем свое слово сказал Игорь Вольхин. Его попадания стали переломанным моментом. Поздравляю всех с победой. Отмечу болельщиков, которые приехали поддержать нас в Краснодар. Большое им спасибо.

За 19 минут на площадке 23-летний Игорь Вольхин реализовал 7 из 10 с игры, набрав 21 очко. Это его личный рекорд результативности.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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