Карасев назвал Вольхина героем матча с «Локомотивом»
Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал крупную выездную победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ (106:79).
«Сегодня ребята все выложились, — отметил «СЭ» Сергей Карасев. — Хорошо сыграли, особенно в защите. У «Локо» получилось выровнять игру, но затем свое слово сказал Игорь Вольхин. Его попадания стали переломанным моментом. Поздравляю всех с победой. Отмечу болельщиков, которые приехали поддержать нас в Краснодар. Большое им спасибо.
За 19 минут на площадке 23-летний Игорь Вольхин реализовал 7 из 10 с игры, набрав 21 очко. Это его личный рекорд результативности.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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