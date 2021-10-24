УНИКС на выезде проиграл «Автодору» и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ
УНИКС на выезде проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:81.
Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Лоренцо Браун, который набрал 19 очков.
Отметим, что поражение от «Автодора» стало для УНИКСа первым в розыгрыше Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22. На счету обеих команд по 3 победы и по 1 поражению.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 81:76 (26:12, 20:25, 14:24, 21:15)
А: Джонсон, Скрабб (оба — 15), Джерретт, Чери, Фендерберк (все трое — 10)
У: Л. Браун (19), Дж. Браун (17), Канаан (11)
24 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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