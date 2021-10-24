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УНИКС на выезде проиграл «Автодору» и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ

16:09
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УНИКС на выезде проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:81.

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Лоренцо Браун, который набрал 19 очков.

Отметим, что поражение от «Автодора» стало для УНИКСа первым в розыгрыше Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22. На счету обеих команд по 3 победы и по 1 поражению.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 81:76 (26:12, 20:25, 14:24, 21:15)

А: Джонсон, Скрабб (оба — 15), Джерретт, Чери, Фендерберк (все трое — 10)

У: Л. Браун (19), Дж. Браун (17), Канаан (11)

24 октября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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