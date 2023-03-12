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Сегодня, 17:58

«Пари НН» победил «Локомотив-Кубань» в третий раз за сезон

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Пари НН» обыграл «Локомотив-Кубань» дома в матче Единой лиги ВТБ — 75:70.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Джейлен Барфорд, набравший 22 очка.

«Пари НН» победил «Локомотив-Кубань» в третий раз за сезон-2022/23. Нижегородцы занимают четвертое место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ, краснодарцы идут на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Пари НН» — «Локомотив-Кубань» — 75:70 (23:17, 21:26, 10:10, 21:17)

П: Ребич (14), Апич, Салаш (оба — 12)

Л: Барфорд (22), Хортон (11), Акун-Перселл (9)

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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