ЦСКА подписал защитника сборной Сербии

По информации «СЭ», первым иностранным новичком стартовавшего межсезонья для баскетбольного ЦСКА станет Огнен Ярамаз (28 лет, 193 см).

Стороны согласовали детали контракта. Завершившийся сезон защитник провел в составе «Партизана», в среднем набирая по 4,0 очка и 3,0 передачи в Адриатической лиге. В Евролиге показатели Ярамаза скромнее, — 3, 2 очка и 1,5 передачи.

Также в своей карьере уроженец Крушеваца выступал за «Баварию», «Сан-Пабло Бургос» и «Мегу». Ярамаз был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 58-м номером «Нью-Йорк Никс», но в лучшей лиги мира сыграть у него не получилось. В составе юношеской сборной Сербии Огнен побеждал на молодежном Евробаскете-2015. В национальной команде Ярамаз участвовал в ряде игр отбора на ЧМ-2023, но не попал в заявку на финальный этап.

Отметим, что также ЦСКА договорился о переходе Руслана Абдулбасирова (30 лет, 211 см). Российский форвард присоединится к армейцам на правах свободного агента, по окончании контракта с «Пармой».

В среду, 5 июня, ЦСКА выиграл Кубок Белова, спустя два года вновь став лучшей командой Единой лиги ВТБ. Самым ценным игроком (MVP) финальной серии был признан Мело Тримбл.