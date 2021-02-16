Новичок ЦСКА Лундберг прибыл в Москву

Пресс-служба ЦСКА в Twitter 16 февраля сообщила, что датский новичок армейцев Иффе Лундберг прибыл в Москву.

На данный момент 26-летний защитник проходит медобследование в одной из столичных клиник.

.@IffeLundberg уже в Москве! Сейчас он проходит медицинское обследование в GMS Clinic ? #CSKAbasket pic.twitter.com/6MZpAVt5ze — CSKA Moscow (@cskabasket) February 16, 2021

В понедельник, 15 февраля, ЦСКА на официальном сайте объявил о трансфере датского баскетболиста из «Зелена-Гуры».

В матчах Единой лиги ВТБ Лундберг набирал в среднем 20,4 очка, делал 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата.