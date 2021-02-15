Итудис объяснил переход Лундберга в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте прокомментировал трансфер в армейский клуб защитника «Зелена-Гуры» Иффе Лундберга.

«Мы твердо верили, что нам нужно укрепить позицию защитника, и Иффе с его талантом и опытом участия в международных соревнованиях для этой цели подходит идеально. Он уже доказал свое желание и готовность выложиться полностью, оказавшись в другой ситуации, выступая за клуб, который ставит перед собой большие цели и руководствуется другими ожиданиями», — заявил Итудис.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Лундберг в составе «Зелена-Гуры» набирал в среднем 20,4 очка, делал 3,8 подбора, отдавал 5,4 передачи и совершал 1,4 перехвата.