УНИКС разгромил «Нижний Новгород»
18:46
УНИКС одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:66.
Самым результативным игроком встречи стал форвард казанской команды Джон Браун, набравший 24 очка.
УНИКС занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 10 победами и 4 поражениями, «Нижний Новгород» идет на 5-й строчке с 6 победами при 5 поражениях.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 66:91 (16:22, 13:29, 21:24, 16:16)
Н: Бабурин, Шеперд (оба — 14), Комолов (11).
У: Браун (24), Канаан (16), Смит (11).
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