УНИКС разгромил «Нижний Новгород»

УНИКС одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:66.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанской команды Джон Браун, набравший 24 очка.

УНИКС занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 10 победами и 4 поражениями, «Нижний Новгород» идет на 5-й строчке с 6 победами при 5 поражениях.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 66:91 (16:22, 13:29, 21:24, 16:16)

Н: Бабурин, Шеперд (оба — 14), Комолов (11).

У: Браун (24), Канаан (16), Смит (11).